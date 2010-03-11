Янукович рассказал милиции о хронической проблеме

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступает за повышение компетентности работников органов внутренних дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время представления нового министра внутренних дел Анатолия МОГИЛЕВА коллективу МВД.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, хронической проблемой является нереагирование милиции на жалобы граждан о преступлениях.

Президент отметил, что также необходимо избавиться от практики искусственного увеличения количества раскрытых дел за счет расследования малозначимых преступлений, вместе с тем, необходимо увеличить процент раскрытия резонансных дел.