Украинские политики пойдут объявлять станции в киевском метро?

В Киевском метрополитене весной могут появиться поезда, где станции будут объявлять известные политики и другие популярные личности.

Как передает корресопндент УНИАН, об этом сказал сегодня журналистам начальник КП “Киевский метрополитен” Петр МИРОШНИКОВ.

«Наша главная задача сделать так, чтобы пассажиры метрополитена чувствовали себя комфортно, чтобы у них было хорошее настроение. Исходя из этого мы готовим различного рода мероприятия», - отметил П.МИРОШНИКОВ.

По его словам, идея озвучивания станций голосами известных людей возникла давно, параллельно с предложением об озвучивании станций детьми.

Относительно того, кто уже дал согласие на участие в проекте, П.МИРОШНИКОВ сказал: «Для того, чтоб это было интересно, нужно сохранить некую интригу, что я сейчас и сделаю». В то же время, по его словам, переговоры еще продолжаются.

«Я думаю, что в течение весны вы уже услышите объявления станций известными людьми», - сказал П.МИРОШНИКОВ.

На вопрос, сколько этот проект будет стоить метрополитену, он ответил, что предприятие платить не будет. «Мы надеемся, что нам за это заплатят, поскольку это самая эффективная реклама», - добавил П.МИРОШНИКОВ.

В свою очередь, Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ на вопрос журналистов, согласится ли он озвучвать названия станций метро, сказал, что не слышал о такой инициативе. Вместе с тем, мэр высказал заинтересованность и отметил, что побольше об этом узнает, после чего примет решение, соглашаться или нет на участие в проекте.