Янукович требует от главы МВД сделать милицию не такой, как при Луценко

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ призывает нового министра внутренних дел Анатолия МОГИЛЕВА принять меры для деполитизации милиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время представления нового министра коллективу МВД.

«Я хотел бы, чтобы Вы критически проанализировали опыт своего предшественника и сделали выводы», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По словам Президента, милицию надо будет перестраивать. «Такой, как она была при ЛУЦЕНКО, она не должна быть», - сказал он. «Деполитизация – это очень важная задача перед милицией», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

Справка УНИАН. Генерал-майор милиции Анатолий МОГИЛЕВ родился в 1955 году. В 1977 году окончил Славянский педагогический институт, в 1993 году - Украинскую академию внутренних дел.

В разные годы работал в отделе уголовного розыска Славянского районного отдела внутренних дел УМВД Донецкой области, начальником отделения уголовного розыска этого же УМВД, старшим оперуполномоченным по особо важным делам отдела внутренней безопасности УВД Донецкой области, начальником Артемовского городского отдела управления МВД в Донецкой области, начальником Макеевского городского отдела управления МВД в Донецкой области.

С 2007 года находился на должностях начальника Главного управления МВД Украины в Крыму, заместителем министра внутренних дел Украины – начальником главного управления МВД Украины в Крыму.

Во время избирательной кампании возглавлял крымский штаб кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА.