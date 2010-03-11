Эксперт: игры с Конституцией могут иметь непредсказуемые последствия
Бала предупредил команду Януковича
Директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА считает, что способ формирования парламентской коалиции, которой было сформировано новое правительство, дает оппозиции во главе с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО основание для актуализации проблемы нелегитимности всей вертикали исполнительной власти в стране.
Об этом говорится в комментарии В.БАЛЫ, переданном агентству УНИАН.
«Формирование коалиции отдельными депутатами производилось, прежде всего, под конкретную кандидатуру премьер-министра – Николая АЗАРОВА. В случае, если бы команда Виктора ЯНУКОВИЧА остановила свой выбор на альтернативном претенденте, можно было бы говорить о результативном формировании коалиции фракциями. Однако самым главным последствием такого шага станет предоставление оппозиции основания для актуализации тезиса о нелегитимности всей структуры исполнительной власти в стране», - заявил эксперт. По его мнению, «столь быстрые и опасные игры с Конституцией команды нового Президента могут иметь непредсказуемые последствия».
По мнению В.БАЛЫ, Президенту Украины В.ЯНУКОВИЧУ, победившему на выборах с преимуществом в 3%, стоило бы немедленно начать компромиссный процесс по объединению страны, а не идти на обострение ситуации по болезненным для общества вопросам.
«Еще накануне выборов большинство экспертов не сомневалось, что команда нового Президента, кто бы им ни стал, неминуемо попытается повести свою игру с Конституцией. Однако никто не мог предположить, что это произойдет уже на стадии формирования нового правительства. При наличии фактически расколотого по идеологическим мотивам общества такая стратегия В.ЯНУКОВИЧА выглядит достаточно опасной и предоставляет оппозиции лишний шанс для усиления критичности выступлений», - убежден В.БАЛА.
Как сообщал УНИАН, 9 марта Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Регламент Верховной Рады, которые позволяют формировать парламентскую коалицию из депутатских фракций и отдельных депутатов. 10 марта В.ЯНУКОВИЧ подписал изменения к Регламенту ВР, в соответствии с которыми отдельным депутатам разрешено входить в состав коалиции.
Сегодня, 11 марта, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН объявил о создании коалиции фракций Партии регионов, КПУ и Блока Литвина в составе 235 народных депутатов. Кроме того, ВР отправила в отставку Юлию ТИМОШЕНКО с должности премьер-министра Украины и прекратила полномочия правительства, которое она возглавляла. При этом ВР утвердила новый состав правительства во главе с Н.АЗАРОВЫМ.
В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО на пресс-конференции заявила, что считает нелегитимным новое правительство.