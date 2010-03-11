Эксперт: игры с Конституцией могут иметь непредсказуемые последствия

Директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА считает, что способ формирования парламентской коалиции, которой было сформировано новое правительство, дает оппозиции во главе с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО основание для актуализации проблемы нелегитимности всей вертикали исполнительной власти в стране.

Об этом говорится в комментарии В.БАЛЫ, переданном агентству УНИАН.

«Формирование коалиции отдельными депутатами производилось, прежде всего, под конкретную кандидатуру премьер-министра – Николая АЗАРОВА. В случае, если бы команда Виктора ЯНУКОВИЧА остановила свой выбор на альтернативном претенденте, можно было бы говорить о результативном формировании коалиции фракциями. Однако самым главным последствием такого шага станет предоставление оппозиции основания для актуализации тезиса о нелегитимности всей структуры исполнительной власти в стране», - заявил эксперт. По его мнению, «столь быстрые и опасные игры с Конституцией команды нового Президента могут иметь непредсказуемые последствия».

По мнению В.БАЛЫ, Президенту Украины В.ЯНУКОВИЧУ, победившему на выборах с преимуществом в 3%, стоило бы немедленно начать компромиссный процесс по объединению страны, а не идти на обострение ситуации по болезненным для общества вопросам.

«Еще накануне выборов большинство экспертов не сомневалось, что команда нового Президента, кто бы им ни стал, неминуемо попытается повести свою игру с Конституцией. Однако никто не мог предположить, что это произойдет уже на стадии формирования нового правительства. При наличии фактически расколотого по идеологическим мотивам общества такая стратегия В.ЯНУКОВИЧА выглядит достаточно опасной и предоставляет оппозиции лишний шанс для усиления критичности выступлений», - убежден В.БАЛА.

Как сообщал УНИАН, 9 марта Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Регламент Верховной Рады, которые позволяют формировать парламентскую коалицию из депутатских фракций и отдельных депутатов. 10 марта В.ЯНУКОВИЧ подписал изменения к Регламенту ВР, в соответствии с которыми отдельным депутатам разрешено входить в состав коалиции.

Сегодня, 11 марта, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН объявил о создании коалиции фракций Партии регионов, КПУ и Блока Литвина в составе 235 народных депутатов. Кроме того, ВР отправила в отставку Юлию ТИМОШЕНКО с должности премьер-министра Украины и прекратила полномочия правительства, которое она возглавляла. При этом ВР утвердила новый состав правительства во главе с Н.АЗАРОВЫМ.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО на пресс-конференции заявила, что считает нелегитимным новое правительство.