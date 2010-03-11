Кириленко: ничего другого мы от президента Януковича и не ждали

Вячеслав Кириленко поставил под сомнение легитимность будущего правительства

Председатель депутатской группы „За Украину!” Вячеслав Кириленко отмечает, что деятельность будущего правительства с самого начала обречена на поражение, так как формируется оно неконституционным способом. Об этом он заявил парламентским журналистам.

„Ми стали свидетелями создания коалиции неконституционным способом. Ничего другого мы от президента Януковича и не ждали”, - заявил председатель партии „За Украину!”.

„Деятельность будущего правительства с самого начала потерпела поражение, потому что будут большие сомнения в легитимности коалиции, а значит и легитимности правительства, - отметил парламентарий, - Такое правительство, к сожалению, не сможет проводить назревшие экономические и социальные реформы”.

„Депутатская группа „За Украину!” с самого начала ничего другого от новой власти и не ожидала. Поэтому мы не вели никаких переговоров с Партией регионов об участии в коалиции, - заметил Кириленко, - Поскольку с самого начала было ясно, что идеологическими принципами никто поступаться не будет”.

Вячеслав Кириленко прогнозирует усиление политического противостояния, поскольку оно будет продуцироваться из-за неконституционности самого способа создания коалиции.

„Мы выражаем сочувствие всем тем, кто искренне верил в то, что торги с Партией регионов могут привести к персональному результату для кого-то из участников этих торгов, особенно со стороны фракции НУ-НС. Этим людям мы политически сочувствуем”, - заявил политик.

Вячеслав Кириленко заверил, что группа „За Украину!” будет в дальнейшем отстаивать национальные ценности и действовать исключительно в поле украинских национальных интересов, несмотря на то, как будут развиваться события в парламенте.