В ПР говорят, что сегодня будет и коалиция и новый премьер

Сегодня в Верховной Раде будет объявлено о создании коалиции и будет назначен премьер-министр и состав правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам первый заместитель председателя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Он отметил, что на утреннем заседании парламента будет объявлено о создании коалиции Партии регионов, Блока Литвина, КПУ и отдельных депутатов.

По его словам, потом будет принято решение об избрании премьер-министром Украины Николая АЗАРОВА.

Как сказал А.ЕФРЕМОВ, предусмотрено, что в ВР прибудет Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

А.ЕФРЕМОВ сообщил, что после назначения премьер-министра в парламенте будет объявлен «технический перерыв» для того, чтобы новоизбранный премьер смог предложить кандидатуры членов правительства.

Он спрогнозировал, что сегодня же состоится первое заседание нового Кабинета министров.