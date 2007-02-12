Состоится пресс-конференция «Кто отвечает в Украине за миграционную политику?»

13 февраля 2007 года Российско-Украинский Информационный центр проводит расширенную пресс-конференцию «Кто отвечает в Украине за миграционную политику?» с участием депутата Верховной Рады, главы комиссии по делам СНГ Алексея Логвиненко, бывшего Главы Госкоммиграции, депутата, главы комитета по региональному и международному сотрудничеству Киевсовета Сергея Рудыка и политолога Олега Покальчука.

В рамках пресс-конференции А.Логвиненко и О.Покальчук расскажут об итогах переговоров с руководством Федеральной Миграционной Службы Российской Федерации относительно последствий изменения миграционного законодательства России для граждан Украины и перспектив угрозы миграционной безопасности Украины.

Пресс-конференция состоится в 12.00 в пресс-центре РУИЦ (Киев, ул. Ветрова, 7-б, оф. 30).

Дополнительная информация:

Директор Российско-Украинского Информационного центра

Олег Бондаренко

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