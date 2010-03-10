Ющенко назвал Тимошенко «политической вдовой»

Блок Юлии Тимошенко не принадлежит к патриотическим силам. Об этом заявил лидер «Нашей Украины» Виктор ЮЩЕНКО во время встречи с интеллигенцией во Львове, комментируя призыв Ю.ТИМОШЕНКО об объединении всех национально-патриотических сил под руководством БЮТ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”, В.ЮЩЕНКО сказал, что БЮТ - это политическая сила, в которую “входят портновы, губские, ляшко, лозинские”, и отметил, что “это не те патриоты, которые формируют украинский взгляд”.

В.ЮЩЕНКО также назвал Ю.ТИМОШЕНКО «политической вдовой», поскольку «все политические силы, которые оказывались рядом с ней, рано или поздно сгорали». Он, в частности, привел примеры ПРП, Руха, Народной Самообороны, ХДС.

«Где сегодня МОРОЗ, где будет завтра ЛИТВИН?», - спросил он у присутствующих.

Лидер «Нашей Украины» с сожалением констатировал, что люди, которые сейчас представляют эти силы, паразитируют на патриотическом движении.