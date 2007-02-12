Мороз хочет связать руки депутатам

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ выступает за внесение изменений в избирательное законодательство, в соответствии с которыми каждый депутат, избираемый по партийным спискам, будет закреплен за конкретным округом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи с председателями райсоветов, которые проходят обучение в Институте повышения квалификации руководящих кадров Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь председателя ВР Виктория ШВЕДОВА, по мнению А.МОРОЗА, такие изменения будут способствовать повышению ответственности кандидатов в народные депутаты, которые будут агитировать и за партию, и за себя лично.

Кроме того, А.МОРОЗ выступает за скорейшее завершение второго этапа политической реформы в части реформирования местных органов власти. Он отметил, что местным советам необходимо предоставить финансовые, организационные, материальные и кадровые полномочия. По словам председателя ВР, для этого необходимо внести изменения не только в Конституцию Украины, но и принять ряд законодательных актов.

А.МОРОЗ отметил, что реализация политреформы на местном уровне изменит психологию избирателя для того, чтобы он делал свой выбор сознательно.

«Каждый ваш шаг под контролем общества, а если у вас нет реальных полномочий, то это связывает вас по рукам», - сказал А.МОРОЗ.

Он также отметил, что районные советы должны выстроить систему взаимоотношений с местными советами и местными госадминистрациями, которая бы способствовала развитию регионов.