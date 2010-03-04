Луценко: в предсмертной записке Кравченко упоминается фамилия Кучмы

Бывший министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО настаивает, что фамилия экс-президента Леонида КУЧМЫ фигурирует в предсмертной записке экс-главы МВД Юрия Кравченко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона».

«Сегодня экс-президент Леонид КУЧМА утверждает, что в предсмертной записке экс-министра внутренних дел Юрия Кравченко нет его фамилии. Это циничная ложь», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

Он напомнил дословный текст предсмертной записки бывшего руководителя МВД Юрия Кравченко: «Любі мої, я не винен ні в чому. Пробачте мені. Я став жертвою політичних інтриг президента Кучми та його оточення. Йду від вас з чистим сумлінням. Прощавайте…».

«Категорически заявляю: утверждение Л.КУЧМЫ является циничной ложью», - еще раз отметил Ю.ЛУЦЕНКО, подчеркнув, что «с приходом новой власти создается ощущение, что возвращаются времена лжи и всепозволенности власти».

Как сообщалось, экс-президент Л.КУЧМА утверждает, что в предсмертной записке экс-министра внутренних дел Ю.КРАВЧЕНКО нет его фамилии.

«А вы знаете, что там нет никакой фамилии?», - отметил Л.КУЧМА в интервью Константину СТОГНИЮ для kriminal.tv. «Нет. Мне докладывали, что никакой фамилии там нет. Я не знаю, как там относительно экспертизы, но фамилии КУЧМЫ там нет», - добавил он.

Также экс-президент отметил, что не верит в версию самоубийства Ю.КРАВЧЕНКО. "Я - нет. Хотя я всегда говорил, что последнее слово должно быть за правоохранительными органами, за прокуратурой в том числе", - сказал Л.КУЧМА.

По его мнению, "такой человек, как Юрий КРАВЧЕНКО, на такой шаг не мог пойти. Он волевой человек и не пасовал перед какими-либо трудностями... Я не совсем специалист по оружию, но произвести два выстрела... почему-то не верится".