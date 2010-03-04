Януковичу предлагают увеличить план сокращений аппарата в 1,5 раза

Председатель Полтавской областной государственной администрации Валерий АСАДЧЕВ заявил, что инициатива Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА по сокращению 20% чиновников по всей вертикали исполнительной власти является вполне оправданным шагом в условиях кризиса. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Полтавской ОГА.

В сообщении сказано, что губернатор сам отмечал необходимость применения таких непопулярных шагов еще в конце 2008 года, когда начинались кризисные явления в экономике страны.

"В цивилизованных странах первым шагом во время кризиса является сокращение управленческого аппарата. Мы обращались с этим предложением в правительство (именно Кабинет министров и определяет штатное расписание в ОГА), но Юлия ТИМОШЕНКО нас не послушала. Вместо этого сократила расходы, связанные с непосредственной работой органов исполнительной власти, что в значительной мере осложнило процесс оперативного управления", - отметил председатель ОГА. Правительство Ю.ТИМОШЕНКО, по его словам, довело ситуацию до абсурда, когда, например, почтовые и телефонные услуги, расходы работники аппарата были вынуждены оплачивать из собственного кармана.

В.АСАДЧЕВ считает, что штат администраций можно сократить на 20-30%. Но при этом предлагает сократить также аппарат представительских органов, который тоже финансируется за счет бюджета и в отдельных случаях по численности уже достигает уровня аппарата администраций.

"Я считаю это абсолютно правильным шагом. Но при этом надо сохранить паритет, сократив штат аппарата органов местного самоуправления. И обеспечить стопроцентное финансирование расходов, связанных с работой аппарата администраций. Чтобы это был полноценно работающий орган власти ", - подчеркнул руководитель области.