БЮТ и ПР обвиняют друг друга в «изнасиловании Конституции»

Народный депутат Украины от БЮТ Андрей ШКИЛЬ обвинил фракцию Партии регионов в «изнасиловании Конституции».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании парламента после голосования за включение в повестку дня законопроекта об изменениях в Регламент ВР в части создания коалиции.

При этом депутат от БЮТ посоветовал фракции Партии регионов, чтобы она, по крайней мере, готовилась к таким действиям. В частности, как отметил А.ШКИЛЬ, «насильник сначала планирует нападение, затем заводит в темную комнату и насилует их там – Конституцию».

Он предложил Партии регионов вспомнить «свое прошлое». «У вас удачно получалось организовывать преступления и воплощать их в жизнь», - отметил А.ШКИЛЬ. При этом он сказал, что фракция ПР должна к таким действиям все же готовиться, потому что в противном случае не сможет «этого сделать, так как потенции может не хватить». «Вы можете сегодня изнасиловать Конституцию, но вам не удастся изнасиловать Украину и украинский народ», - добавил он. При этом А.ШКИЛЬ отметил, что фракция ПР хочет «одним махом, одним голосованием в ВР запретить обществу руководить своими представителями в парламенте, потому что вы будете решать, кто является коалицией».

В ответ первый заместитель председателя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ отметил, что вчера в парламенте «слушали доклад бывшего премьер-министра Украины, которая здесь не только изнасиловала Конституцию и все законы Украины, в частности, отказавшись отвечать на вопросы в зале». Он отметил, что сегодня Юлия ТИМОШЕНКО «кинула Кабинет Министров Украины, вывела из правительства всех работников». «Вы что, надеетесь, что страна безнадзорной будет и дальше так будет продолжаться, а мы будем здесь слушать ваши стенания», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Он отметил, что народные депутаты не имеют прав давать оценку законам Украины «с конституционной точки зрения». «Для этого есть суд. Не нравится – обращайтесь в суд. Суд даст соответствующее решение», - подчеркнул А.ЕФРЕМОВ.