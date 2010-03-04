ПР хочет, чтобы Рада сегодня изменила принципы создания коалиции

Фракция Партии регионов настаивает на рассмотрении сегодня в парламенте изменений к закону о Регламенте Верховной Рады.

Как передает корресподент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента первый заместитель председателя фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Он отметил, что соответствующий законопроект рассмотрен на заседании Комитета ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента.

(Как сообщалось, данный законопроект был зарегистрирован в парламенте лишь вчера. Он предусматривает возможность вхождения в состав парламентской коалиции отдельных народных депутатов).

В то же время народный депутат от НУ-НС Анатолий МАТВИЕНКО отметил, что «к этому документу нужно серьезно отнестись». Он подчеркнул, что этот законопроект нуждается в детальном изучении.