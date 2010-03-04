ВР решила на следующей неделе работать в пленарном режиме

Верховная Рада Украины приняла постановление «О внесении изменений в календарный план проведения шестой сессии Верховной Рады Украины шестого созыва».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 228 из 420 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным постановлением предусмотрено, что с 9 по 12 марта будут проходить пленарные заседания. Во вторник, 9 марта, - заседание Согласительного совета, пленарные заседания. 10 марта - пленарное заседание, работа в комитетах, комиссиях и фракциях; 11 марта - пленарные заседания; 12 июня - Час вопросов к правительству, пленарное заседание.

Неделя с 15 по 19 марта – робота в комитетах, комиссиях и фракциях.