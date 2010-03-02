Охрану Укрспецэкспорта усилили внутренними войсками и собаками

Начиная с сегодняшнего дня Внутренние войска МВД Украины усилили охрану по периметру административного здания Государственной компании "Укрспецэкспорт".

Соответствующее сообщение об этом размещено на официальном сайте ВВ МВД Украины.

Как отмечается в сообщении, Внутренние войска Министерства внутренних дел Украины с 2 марта 2010 года усилили охрану общественного порядка вокруг административного здания государственной компании "Укрспецэкспорт".

Как стало известно УНИАН от информированных источников, такое решение было принято Советом национальной безопасности и обороны Украины по представлению руководства государства и продиктовано возможностью возникновения "незаконных действий относительно этой структуры".

Также источники отмечают, что охрану указанного объекта в круглосуточном режиме будут осуществлять бойцы ВВ со служебными собаками.