Охрану Укрспецэкспорта усилили внутренними войсками и собаками
Ждут каких-то "незаконных действий"
Начиная с сегодняшнего дня Внутренние войска МВД Украины усилили охрану по периметру административного здания Государственной компании "Укрспецэкспорт".
Соответствующее сообщение об этом размещено на официальном сайте ВВ МВД Украины.
Как отмечается в сообщении, Внутренние войска Министерства внутренних дел Украины с 2 марта 2010 года усилили охрану общественного порядка вокруг административного здания государственной компании "Укрспецэкспорт".
Как стало известно УНИАН от информированных источников, такое решение было принято Советом национальной безопасности и обороны Украины по представлению руководства государства и продиктовано возможностью возникновения "незаконных действий относительно этой структуры".
Также источники отмечают, что охрану указанного объекта в круглосуточном режиме будут осуществлять бойцы ВВ со служебными собаками.