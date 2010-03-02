Турчинов: Ющенко и Яценюк не имеют поддержки в НУНС

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ считает, что Верховная Рада не сможет 3 марта рассмотреть постановление об ответственности Кабинета министров и премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Такое мнение А.ТУРЧИНОВ выразил накануне в эфире телеканала ICTV.

"Я предполагаю, что и в среду они найдут какое-то основание отойти от этого вопроса и не голосовать за это постановление об отставке правительства. Почему? Потому что голосование за отставку правительства – это механизм запуска ответственности новой политической конфигурации за ситуацию в стране", - сказал А.ТУРЧИНОВ.

При этом первый вице-премьер подчеркнул, что Ю.ТИМОШЕНКО не держится за должность премьер-министра. Именно поэтому, по его словам, фракция БЮТ в парламенте настаивала на безотлагательном рассмотрении вопроса об ответственности правительства на внеочередном заседании Верховной Рады 24 февраля. "Сегодня не речь идет о кресле ТИМОШЕНКО премьер-министра. Сегодня речь идет о политической стабильности в государстве и какие политические силы будут нести эту ответственность за стабильность в государстве", - отметил он.

А.ТУРЧИНОВ также добавил, что фракция БЮТ могла бы согласиться на другую кандидатуру премьер-министра от демократической коалиции. "Если бы депутаты этой почтенной фракции (НУНС – УНИАН) могли бы определиться относительно новой кандидатуры премьера и большинство – 60-70 депутатов этой фракции сказали бы, что это их общая позиция, тогда это можно было бы обсуждать. То, что происходит сейчас, – это прикрытие для переговоров с "регионами" о разрушении действующей коалиции и построении новой", - объяснил первый вице-премьер.

По его словам, обе кандидатуры, которые сейчас обсуждаются, - Арсения ЯЦЕНЮКА и Виктора ЮЩЕНКО – не имеют подавляющей поддержки внутри фракции НУНС. "ЯЦЕНЮК проводит переговоры с Партией регионов, чтобы его поддержали на премьера. ЮЩЕНКО и его сторонники проводят переговоры с регионами, чтобы его поддержали. То есть я убежден, что вокруг новой кандидатуры премьера максимум 5-10 голосов могут объединить", - считает он.

"Нет сегодня другой кандидатуры, чем Юлии ТИМОШЕНКО, которая бы могла оппонировать ЯНУКОВИЧУ и его политике", - убежден А.ТУРЧИНОВ.