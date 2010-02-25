Качинский пригласил Януковича в Польшу

Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ пригласил Виктора ЯНУКОВИЧА в ближайшее время посетить с визитом Польшу.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил министр в канцелярии польского президента по международным делам Мариуш ГАНДЗЛИК.

Он отметил, что Л.КАЧИНСКИЙ во время сегодняшней встречи с В.ЯНУКОВИЧЕМ повторил свое приглашение посетить Польшу, которое новый глава Украинского государства принял.

«Президент КАЧИНСКИЙ пригласил ЯНУКОВИЧА как можно скорее приехать в Польшу, чтобы обсудить самые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества», - сказал министр.

М.ГАНДЗЛИК не уточнил срок возможного визита, отметив, что президенты договорились, чтобы он состоялся «как можно скорее».

Министр добавил, что беседа президентов прошла в хорошей атмосфере, заметив, что это не первая встреча политиков, которые ранее уже встречались, когда В.ЯНУКОВИЧ возглавлял украинское правительство.

М.ГАНДЗЛИК заметил, что Президент Польши во время разговора заверил украинского Президента, что поляки в дальнейшем будут оставаться адвокатами украинцев в Европе и будут помогать достичь поставленных евроатлантических целей.