Ющенко убежден, что Янукович подкорректирует свои взгляды

Экс-президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что заявления нового Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА относительно интеграции Украины в Единое экономическое пространство с Россией будут корректироваться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с Президентом Европарламента Ежи БУЗЕКОМ.

«Я понимаю, что были сделаны некоторые заявления, в том числе касающиеся Единого экономического пространства. Думаю, что это вопрос, который претерпит коррекцию. Я убежден в этом», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он считает, что европейский курс Украины является безальтернативным. В.ЮЩЕНКО попросил сделать все возможное, чтобы Соглашение об ассоциации, которое включает в себя и вопрос зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом, было подписано.

В свою очередь, Е.БУЗЕК отметил, что для Европейского Союза Украина является очень важным игроком. Он высоко оценил вклад В.ЮЩЕНКО в утверждение демократии в Украине и выразил надежду, что эта тенденция сохранится.

«Мы хотели бы, чтобы те демократические тенденции, которые Вы заложили, остались в украинской политике», - сказал Е.БУЗЕК.

Также он отметил важность того, чтобы Украина имела устойчивое развитие, и не было резких движений, которые наблюдались в последнее время.