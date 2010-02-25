Герман говорит, что Янукович вдвое урезал свою президентскую зарплату
Деньги - на повышение соцстандартов
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ наполовину сократил свою президентскую зарплату.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня журналистам заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН.
Она подчеркнула, что важнейшим решением В.ЯНУКОВИЧА в первый день на посту главы государства является издание указа о сокращении на 20% финансирования аппарата АП и уменьшении его численности.
«И также глава государства себе урезал на 50% президентскую зарплату», - сообщила А.ГЕРМАН.
Она также отметила, что В.ЯНУКОВИЧ продолжит процесс оптимизации органов государственного управления. В частности, это будет касаться областных госадминистраций, где также ожидается сокращение финансирования и количественного состава аппаратов, уменьшение зарплат и количества служебного транспорта.
«Эти деньги пойдут на повышение минимальных зарплат и пенсий», - заметила А.ГЕРМАН.