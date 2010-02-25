Российская делегация отложила свой отлет по просьбе Януковича

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ планирует 5 марта посетить Россию.

«Мы договорились с Президентом Российской Федерации Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ об этом», – сказал В.ЯНУКОВИЧ на встрече с председателем Государственной Думы Российской Федерации Борисом ГРЫЗЛОВЫМ и главой Администрации Президента России Сергеем НАРЫШКИНЫМ, сообщает пресс-служба Президента Украины.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, “главная цель этого визита – значительно активизировать отношения с Россией, особенно в экономической сфере”.

Пресс-служба главы государства также отмечает, что по просьбе В.ЯНУКОВИЧА российская делегация отложила в четверг свой отлет и осталась в Украине для проведения дополнительных встреч.

Ранее В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что на следующей неделе он планирует посетить Брюссель.