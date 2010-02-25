Янукович принимает высоких гостей в Украинском доме

В Национальном центре делового и культурного сотрудничества «Украинский Дом» Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ начал прием руководителей иностранных делегаций по случаю вступления на пост главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, в 14.20 Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ прибыл в Украинский Дом. Глава государства прошел вдоль строя воинов Почетного караула по красной ковровой дорожке к центральному входу.

После этого, в соответствии с протоколом, началась церемония приветствия Президента Украины и глав иностранных государств.

В торжественном мероприятии, кроме приглашенных руководителей иностранных делегаций, которые прибыли для участия в церемонии инаугурации Президента Украины, принимают участие представители украинских политических, деловых, культурных и творческих кругов, известные спортсмены, общественные деятели, представители высшего духовенства и иностранные дипломаты.

Это, в частности, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, секретарь СНБО Раиса БОГАТЫРЁВА, экс-президент Украины Леонид КУЧМА, народные депутаты от Партии регионов, в том числе Ринат АХМЕТОВ, некоторые народные депутаты от фракций “Наша Украина – Народная самооборона”, Блока Литвина и КПУ. На церемонии также присутствуют мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, депутат Киевского городского совета Виталий КЛИЧКО, председатель Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС, политик Виктор БАЛОГА, бизнесмен и меценат Виктор ПИНЧУК, начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных Сил Украины, генерал армии Украины Иван СВИДА, председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ, певица Таисия ПОВАЛИЙ а также супруга Президента Украины Людмила ЯНУКОВИЧ и другие члены его семьи.

Через несколько минут Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ выступит с речью по случаю вступления на пост главы государства.