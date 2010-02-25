Герман сегодня видела слезы в глазах Лавриновича

Заместитель лидера фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН положительно оценивает тот факт, что в своей инаугурационной речи Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил готовность к сотрудничеству с политическими оппонентами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам.

«Я слушала слова нового Президента, который говорил о том, что с врагами нужно мириться еще в пути, пока ты не дошел до конца. И думала о том, что он правильно говорит - надо подавать руку, а не наставлять кулаки», - сказала А.ГЕРМАН.

Она отметила, что инаугурация для нее была волнующим моментом, равно как и для ее однопартийцев. А.ГЕРМАН даже отметила, что видела слезы радости на глазах первого вице-спикера парламента Александра ЛАВРИНОВИЧА.

Кроме того, А.ГЕРМАН сказала, что особенно приятно было услышать, что первый указ В.ЯНУКОВИЧА будет о сокращении бюрократического аппарата Секретариата Президента, уменьшении зарплат чиновникам и экономии на собственной прислуге. «Это чрезвычайно положительно. И я думаю, что этот пример от него будут перенимать другие - и Кабинет министров, и Верховная Рада, и областные администрации», - добавила она.