Аккредитованные журналисты рискуют остаться за стенами ВР

Большинство журналистов, аккредитованных в Верховную Раду Украины для освещения торжественного заседания парламента по случаю инаугурации новоизбранного Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, могут вообще не попасть в стены ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, с 8.00 журналисты начали проходить контроль. Первый пункт контроля установлен в Мариинском дворце. Там по спискам проверяют каждого журналиста, и только после этого он имеет право пройти ко второму пункту пропуска.

Второй пункт пропуска размещен непосредственно возле здания Верховной Рады. Здесь журналисты проходят через рамки-металлоискатели, происходит проверка личных вещей.

Перед вторым пунктом пропуска находятся свыше 50 представителей СМИ. При этом пропуск в здание парламента завершается в 9.15, поскольку о 10.00 начинается церемония инаугурации.