Ющенко: если бы не было Бандеры, не было бы и Януковича

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что Виктор ЯНУКОВИЧ не отменит указ о присвоении проводнику ОУН Степану Бандере звания Героя Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции.

"Если бы не было Бандеры, не было бы В.ЯНУКОВИЧА. По крайней мере, В.ЯНУКОВИЧ не стал бы Президентом независимой страны", - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

При этом он добавил, что "в лучшем случае, перспективы Виктора Федоровича могли быть в ранге наместника империи в Малороссии, если бы не было патриотов, которые целью своей жизни ставили получение независимости Украины".

В.ЮЩЕНКО призвал украинцев понять, что, присваивая С.Бандере звание Героя Украины, он ставил целью восстановить историческую справедливость в отношении людей, боровшихся за независимость страны .

"Я убежден, что ни у кого рука не поднимется отменить указ Президента ЮЩЕНКО по данному вопросу", - отметил он.

«Не в том плане, что желания нет, а в том плане, что этого не позволят сделать», - добавил Президент.

Как сообщал УНИАН, 22 января 2010 года Президент Украины В.ЮЩЕНКО своим указом присвоил звание «Герой Украины» С.Бандере.

14 февраля новоизбранный Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в интервью российскому каналу пообещал рассмотреть вопрос об отмене указа о присвоении С.Бандере звания Героя Украины.