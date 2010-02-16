Депутаты приспосабливают выборы под свои интересы

Руководитель Центрального избирательного штаба кандидата в президенты Украины Юлии ТИМОШЕНКО, первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ считает, что парламентские фракции, которые поддержали решение об отмене постановления Верховной Рады о назначении местных выборов на 30 мая, действовали в своих политических и корпоративных интересах.

Об этом говорится в комментарии А.ТУРЧИНОВА, размещенном на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

"Проголосованное постановление об отмене выборов в местные советы - это попытка приспособить выборы под свои политические и корпоративные интересы", - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его мнению, отмена местных выборов также является началом развенчивания всех иллюзий о выполнении своих предвыборных обещаний командой лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

"Это свидетельствует о понимании того, что в ближайшие дни будут окончательно развенчаны все иллюзии, навеянные избирательной кампанией гражданам о способности ЯНУКОВИЧА и Партии регионов повысить пенсии, зарплаты, обеспечить политическую и экономическую стабильность", - подчеркнул первый вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 февраля, парламент принял постановление "О признании утратившим силу постановления Верховной Рады Украины "О назначении очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей в 2010 году". Это решение поддержали 250 из 420 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением ВР отменяется решение парламента, которым предусматривалось проведение выборов 30 мая 2010 года. Вместе с тем в документе не указана дата, на которую перенесены выборы. В постановлении отмечается, что профильный комитет парламента должен подготовить соответствующее решение.