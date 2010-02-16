Тимошенко объяснила, зачем обжалует результаты выборов

Бывший кандидат на пост Президента Украины, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что обжалует результаты президентских выборов с целью защиты государства от антиукраинских сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня после подачи соответствующего иска в Высший административный суд Украины.

«Для меня это не просто борьба в судах за выборы. Для меня это не просто борьба за то, что во втором туре были или не были фальсификации. Для меня это защита нашего государства от антиукраинских сил, от тех сил, которые окончательно разрушат все побеги демократии в Украине. От тех политических сил, которые политику видят как большой бизнес», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что ее цель - защитить независимость Украины и честный выбор людей.

«Хочу защитить уверенный путь Украины в будущее – честный демократический путь. Украина будет свободной, я в этом убеждена. И буду бороться за это всеми возможными силами, которые у меня есть», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.