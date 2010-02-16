В ПР настаивают, что Тимошенко проиграла все суды

Народный депутат от Партии регионов Сергей КИВАЛОВ заявляет, что сегодня Киевский апелляционный административный суд отказал в удовлетворении последнего – 47-го – иска партии ВО «Батькивщина» о проведении повторного подсчета голосов на некоторых избирательных участках.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата, сегодня судебные процессы по обжалованию результатов голосования 7 февраля 2010 года завершились.

«Сегодня Киевский апелляционный административный суд отказал в удовлетворении последнего иска партии «Батькивщина» о проведении повторного подсчета голосов на участках 111-го избирательного округа города Антрацит и прилежащих районов Луганской области. Всего Киевским апелляционным административным судом рассмотрено 47 исков со стороны Ю.ТИМОШЕНКО – в удовлетворении всех исков отказано», - отметил С.КИВАЛОВ.

Он также сообщил, что в Одесском апелляционном административном суде за период с 7 февраля на рассмотрение поступило всего 12 исков от «Батькивщины» о нарушениях и по обжалованию результатов выборов на избирательных участках и в округах.

«На сегодняшний день все они рассмотрены и отклонены судом», - подчеркнул народный депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО подала иск в Высший административный суд Украины относительно обжалования протокола Центральной избирательной комиссии о результатах президентских выборов.