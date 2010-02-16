Тимошенко заявляет о давлении Генпрокуратуры на суды

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о давлении Генеральной прокуратуры Украины на суды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила сегодня после подачи в ВАСУ иска об обжаловании протокола Центральной избирательной комиссии о результатах выборов Президента Украины.

«Сейчас мы ощущаем очень серьезное давление со стороны Генеральной прокуратуры Украины, которая находится в полном подчинении Партии регионов уже не один год», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она сообщила, что ГПУ сегодня возбудила уголовные дела против пяти судей Киевского апелляционного административного суда, требуя от них неправосудных решений. Кроме того, возбуждено дело против председателя Киевского административного апелляционного суда за то, что «он принимал честные правосудные решения». Также Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что подобная ситуация сложилась в отношении судей Голосеевского суда, против которых Генпрокуратура начала репрессии. «Начинается плохая история, которую мы имели до 2004 года, когда Генеральная прокуратура против всех судей, которые набирались мужества принимать правосудные решения, возбуждала уголовные дела и лишала их должностей. Я хочу защитить этих судей и сказать, что наша политическая команда будет защищать суды от Генеральной прокуратуры, которая сегодня работает по заказу Партии регионов. Я буду делать все, даже невозможное, чтобы суд работал честно, и защитил право людей в государстве иметь честные выборы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.