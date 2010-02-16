Председатель Шевченковского района и лидер общественного движения „Кияни передусім!” Виктор ПИЛИПИШИН убежден, что в Киеве нельзя откладывать перевыборы городской власти.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы политика.

По словам В.ПИЛИПИШИНА, отемнив местные выборы, народные депутаты забрали у киевлян право привести профессиональную власть в районы и с помощью последних инициировать досрочные выборы городского председателя и Киевсовета.

“В Киеве оттягивание времени приведет к тому, что здесь не останется ни бюджета, ни свободной земли, ни имущества. Мы уже имеем тревожные симптомы – ограбили дочь мэра. Киевлянам, по-видимому, стоит ожидать роста тарифов на транспорт и ЖКХ и многочисленных идей о новых налогах”, - сказал В.ПИЛИПИШИН, отметив, что с помощью районных выборов такую ситуацию можно было бы предупредить, но теперь у киевлян эту возможность забрали.

По словам председателя Шевченковского района, сегодняшнее решение парламента следует проверить на соответствие юридическим нормам и, в частности, Конституции.

„В любом случае, сейчас следует направить все усилия затем, чтобы для Киева сделали исключение, и выборы в райсоветы здесь состоялись. Иначе столице грозит полный крах”, - заявил В.ПИЛИПИШИН.

Напомним, что 16 февраля Верховная Рада отемнила свое постановление о назначении выборов в местные советы на 30 мая. Свое решение депутаты мотивировали отсутствием бюджета и, соответственно, средств на проведение выборов.