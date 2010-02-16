СБУ предлагает посодействовать появлению экс-мэра Одессы в ГПУ

Службы безопасности Украины готова поспособствовать появлению бывшего мэра Одессы Руслана БОДЕЛАНА в Генеральной прокуратуре Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сегодня на пресс-конференции в Одессе.

По его словам, нужно «поставить точку в деле с БОДЕЛАНОМ - или дело передается в суд, или, если следствие решит, что оснований предъявлять обвинения нет, то дело должно быть закрыто».

«Это мое убеждение», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО, уточнив, что «Руслан БОДЕЛАН - не персона нон-грата, а просто человек, против которого возбуждено уголовное дело в нашем государстве».

По его словам, «СБУ не расследует это дело, поэтому и не ждет Р.БОДЕЛАНА в Украине, однако поспособствовать его приезду в органы прокуратуры СБУ не против».

Вместе с тем В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что другим иностранным гражданам, как России, так и других стран, был ограничен въезд в Украину в связи с их заявлениями, противоречащими украинскому законодательству.

«Запрет на посещение Украины должностными лицами, прекратившими призывать к сепаратизму в нашем государстве, будет, безусловно, сниматься в связи с истечением срока давности, поскольку запрет накладывается только на год-полтора, иногда - до пяти», - сообщил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

В то же время, по его словам, «пять лет - серьезное ограничение, которое СБУ применяла только к лицам, находящимся в списке ООН в качестве подозреваемых в терроризме, или офицерам ФСБ, которые «нарушали наш территориальный суверенитет и работали на нашей территории».

Как сообщал УНИАН, в апреле 2005 года по подозрению в злоупотреблении служебным положением в отношении Р.БОДЕЛАНА было возбуждено уголовное дело. На допросы прокуратуры мэр не являлся и вскоре был объявлен в международный розыск. Позже стало известно, что Р.БОДЕЛАН трудоустроен в Санкт-Петербурге. Позже он сам признал, что был назначен на одну из руководящих должностей в Санкт-Петербургском морском порту.

12 февраля 2010 года газета «Дело» сообщила, что Р.БОДЕЛАН намерен вернуться в Украину. Как писало издание, Р.БОДЕЛАН свое возвращение анонсировал лично, на собственной странице в социальной сети Livejournal.com.