В помещении ВАСУ появились бютовцы, о Тимошенко молчат

К зданию Высшего административного суда Украины прибыли представители Блока Юлии Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, приехал председатель фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

На вопрос журналистов, прибудет ли премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в ВАСУ для того, чтобы лично подать иск относительно результатов выборов, И.КИРИЛЕНКО ответил: «Посмотрим, посмотрим». Он отметил, что подача документов на обжалование – это процедурный вопрос.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО сегодня сообщила, что подаст в ВАСУ иск относительно результатов выборов. Она также заметила, что никто, кроме нее или ее уполномоченного лица не имеет права оспаривать в ВАСУ результаты выборов.