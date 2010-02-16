Ющенко обещает, что иск Тимошенко будут рассматривать публично

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что заседания Высшего административного суда, который будет рассматривать жалобы о фальсификациях результатов выборов главы государства, будут публичными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

По словам Президента, соответствующая договоренность была достигнута вчера во время встречи с председателем ВАСУ Александром ПАСЕНЮКОМ.

“На заседание суда могут прийти журналисты, наблюдатели, будут выделены отдельные места для такой аудитории”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что вчера посвятил свой день вопросам законного рассмотрения в судах обжалования результатов выборов. “Нужно найти способ, как прозрачно, законно отреагировать на такого рода проблемы”, - отметил глава государства.

Он также напомнил о встрече с председателем ВАСУ, во время которой призвал суд обеспечить исключительно законное рассмотрение жалоб обоих кандидатов. “Кстати, я не исключаю, что через судебное разбирательство пройдут замечания как одной, так и другой стороны”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он сообщил о договоренности с председателем ВАСУ о том, что каждую жалобу суд будет рассматриваться незаангажированно, законно. По словам В.ЮЩЕНКО, жалобы будут распределены между разными судьями-докладчиками. В то же время все жалобы будет рассматривать полный составом ВАСУ – 55 судей.

“Это последнее усилие, для того чтобы Украинское государство выполнило свою обязанность по обеспечению честных и законных выборов, которое останется нам пройти. Я надеюсь, что и это этап будет свидетельствовать о том, что законным способом мы можем поставить финальную точку в том, что мы называем выборы Президента”, - отметил В.ЮЩЕНКО.