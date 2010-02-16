Янукович ответил Ющенко: не дождетесь

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заверяет, что на посту Президента твердо и последовательно будет отстаивать национальные интересы Украины.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой Партии регионов заявлении В.ЯНУКОВИЧА.

“Тем, кто ожидает, что мое президентство ослабит Украину, могу сказать лишь одно – не дождетесь”, - сказал В.ЯНУКОВИЧ, комментируя сегодняшние заявления В.ЮЩЕНКО о том, что новоизбранный Президент будет реализовывать политику, которая не отвечает национальным интересам, в частности, в вопросах русского языка, функционирования газотранспортной системы и пребывания Черноморского флота России на территории Украины.

”Мне хватит твердости и последовательности в отстаивании национальных интересов Украины в отношениях со всеми партнерами, со всеми соседями Украины”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он заверил, что каждый его шаг будет направлен на укрепление независимости Украины, на построение сильного государства с высоким уровнем жизни людей.

“Вот моя цель, вот главная цель всей моей жизни. Все остальные, о чем дискутируют сейчас политики, – это лишь механизмы для достижения этой цели. Как новый Президент Украины, я буду вести взвешенную, прагматичную политику. Национальные интересы в ней будут превыше всего”, - заявил В.ЯНУКОВИЧ.