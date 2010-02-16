Ющенко: лакеем я ни у кого не буду

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключает своей дальнейшей работы во власти

Как передает корреспондент УНИАН, об этом действующий глава государства сказал на пресс-конференции сегодня.

В то же время он заметил, что пока ему никто не предлагал никаких должностей.

«Я человек ценностей, я могу обойтись и без премьерства, и без должности председателя Нацбанка. Речь идет о том, что я уже в таком возрасте, когда могу заниматься только тем делом, которое отвечает моим ценностям и мировоззрением. Лакеем я ни у кого не буду, хотя хорошо понимаю, что моя обязанность помогать власти или парламенту, или Президенту, или премьеру», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он заметил, что является открытым для диалога, если речь будет идти о сохранении ценностей, которые он исповедовал на протяжении последних пяти лет.