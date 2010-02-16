Ющенко: лакеем я ни у кого не буду
Дальнейшей работы во власти не исключает
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключает своей дальнейшей работы во власти
Как передает корреспондент УНИАН, об этом действующий глава государства сказал на пресс-конференции сегодня.
В то же время он заметил, что пока ему никто не предлагал никаких должностей.
«Я человек ценностей, я могу обойтись и без премьерства, и без должности председателя Нацбанка. Речь идет о том, что я уже в таком возрасте, когда могу заниматься только тем делом, которое отвечает моим ценностям и мировоззрением. Лакеем я ни у кого не буду, хотя хорошо понимаю, что моя обязанность помогать власти или парламенту, или Президенту, или премьеру», - сказал В.ЮЩЕНКО.
Он заметил, что является открытым для диалога, если речь будет идти о сохранении ценностей, которые он исповедовал на протяжении последних пяти лет.