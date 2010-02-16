Эксперт считает, что Ющенко реализовал сценарий «преемник»

Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО удалось реализовать сценарий «преемник», последовательно передавая власть лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ и устраняя при этом его основных конкурентов через усложнение работы правительству Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом сказано в переданном УНИАН комментарии заместителя директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексея ГОЛОБУЦКОГО по поводу информации о возможном назначении В.ЮЩЕНКО председателем Верховной Рады Украины.

«Сегодня, оглядываясь назад, можно с уверенностью говорить о реализации в Украине сценария «преемник», в котором Президент ЮЩЕНКО последовательно пытался передать власть лидеру оппозиции ЯНУКОВИЧУ. Этот сценарий реализовывался на идеологическом, организационном и даже институциональном уровне. Обязательными инструментами такого сценария были кадровые назначения в органах исполнительной власти на местах, судебной власти, последовательная политическая критика главы правительства и даже такие идеологические провокации, как присвоение звания героя Украине С.БАНДЕРЕ. ЮЩЕНКО делал все для мобилизации избирателя ЯНУКОВИЧА на Востоке и для снижения мотивации избирателя ТИМОШЕНКО на Западе Украины. Фактически, именно ЮЩЕНКО стал отцом победы ЯНУКОВИЧА, как в свое время КУЧМА передал власть ЮЩЕНКО», - считает эксперт.

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, такой способ передачи власти ставит перед новым Президентом серьезные задачи по подтверждению своей легитимности и выходу из локальной ниши регионального лидера.

«ЮЩЕНКО вместе со своими институциональными обязанностями передает ЯНУКОВИЧУ и весь тот негативный идеологический груз, который накопил в течение последних 5 лет. ЯНУКОВИЧУ придется подтверждать свою преданность собственному избирателю на Востоке и каким-то образом завоевывать доверие избирателей на Западе. Тогда как его привязка к утратившему популярность и доверие народа ЮЩЕНКО будет всему этому существенно мешать», - считает замдиректора АМС.