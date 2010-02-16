Ющенко переадресовал Зурабова к своему преемнику

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что новый посол России Михаил ЗУРАБОВ должен вручать верительные грамоты уже новоизбранному главе Украинского государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

«Это лучше сделать уже новому Президенту», - заметил В.ЮЩЕНКО, напомнив, что церемония инаугурации нового Президента состоится 25 февраля.

«Я не думаю, что стоит за эти пять дней делать какие-то попытки», - сказал он.

В то же время В.ЮЩЕНКО считает, что морально и политически было бы правильно, чтобы верительные грамоты принял новый Президент, поскольку речь идет о стратегических отношениях между Украиной и Россией.

«Это не какой-то жест, это уважение к тому, что будущий Президент должен иметь прямое отношение к такому вопросу», - сказал он, добавив, что это честная позиция.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что лично он выступает за развитие двусторонних отношений между Украиной и Россией.

Как сообщал УНИАН, М.ЗУРАБОВ был назначен послом в Украине вместо Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА в начале августа 2009 года. Однако через несколько дней после подписания соответствующего указа Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ направил своему украинскому коллеге Виктору ЮЩЕНКО послания, в котором обвинил его в проведении антироссийского курса и объявил о решении отложить направление посла в Киев.

17 января в Украине состоялся первый тур президентских выборов.

Через два дня, 19 января, Президент РФ поручил М.ЗУРАБОВУ приступить к исполнению обязанностей, а также назначил его своим спецпредставителем по развитию торгово-экономических отношений с Украиной.

В соответствии с дипломатической практикой, по прибытии в Киев новый посол должен в первую очередь посетить украинский МИД и вручить копии верительных грамот. После этого он де-факто может приступить к работе посла. После вручения верительных грамот Президенту Украины он станет послом и де-юре.

22 января газета "КоммерсантЪ-Украина" написала, что прибытие в Киев нового посла России может вылиться в новый дипломатический скандал - администрация В.ЮЩЕНКО намерена рекомендовать МИД не принимать у российского дипломата копии верительных грамот. По данным издания, свою рекомендацию администрация В.ЮЩЕНКО мотивировала тем, что в документах не указано имя украинского Президента, которому посол будет вручать эти грамоты. Если копии верительных грамот у М.ЗУРАБОВА не принять, посол не сможет приступить к исполнению своих обязанностей.

В свою очередь, руководитель МИД РФ Сергей ЛАВРОВ на пресс-конференции 22 января заявил, что Россия будет соблюдать все протокольные традиции во время вручения новым послом верительных грамот Президенту Украины.

25 января М.ЗУРАБОВ вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Украины Петру ПОРОШЕНКО.