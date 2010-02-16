Тимошенко сделала предложение «верной коалиции» части НУ-НС

В подавляющем своем большинстве фракция блока “Наша Украина – Народная самооборона” выступает за продолжение существования в парламенте коалиции демократических сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции заместитель председателя фракции НУ-НС Борис ТАРАСЮК.

Он категорически отверг «все сплетни» по поводу сбора подписей народных депутатов Украины за коалицию с фракцией Партии регионов.

По его словам, во фракции НУ-НС есть «определенная группа – 6 народных депутатов из «Единого центра», которые определились». Б.ТАРАСЮК добавил, что остальные депутаты отвергают возможность пребывания в коалиции с Партией регионов.

Народный депутат Украины Юрий КАРМАЗИН (фракция НУ-НС) отметил, что сегодня на встрече «с подавляющим большинством фракции НУ-НС премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что «никаких договоренностей с Партией регионов у нее нет, и не может быть». А также она выступила за сохранение коалиции и предложила провести переформатирование правительства.

Народный депутат Украины Николай КАТЕРИНЧУК (фракция НУ-НС) положительно охарактеризовал позицию Ю.ТИМОШЕНКО относительно ее отказа уйти в отставку с должности премьер-министра Украины.

Он отметил, что сегодняшнее голосование за назначение даты инаугурации показало, что коалиция существует, поскольку из фракции НУ-НС проголосовали лишь 15 народных депутатов (в то же время за данное решение голосовала вся фракция Блока Литвина – УНИАН).

Отвечая на вопрос журналистов, насколько соответствует действительности информация о том, что отдельные представители фракции НУ-НС выступают за вхождение в коалицию с Партией регионов и выдвижение Арсения ЯЦЕНЮКА на должность премьер-министра Украины, и по поводу этого уже собраны подписи, Б.ТАРАСЮК сказал, что ему «ничего не известно о существовании таких списков и о сборе подписей».

Н.КАТЕРИНЧУК при этом добавил, что существует список за консолидацию фракции и сохранение нынешней коалиции.

Отвечая на этот же вопрос, Ю.КАРМАЗИН отметил, «что «никаких списков под любого другого премьера, чем существующий сегодня, который определен коалицией, не существует в природе».

Ю.КАРМАЗИН подчеркнул, что идет сбор подписей за консолидацию фракции, и «мы рассчитываем на количество от 50 и выше» народных депутатов, которые выступят за это.

Н.КАТЕРИНЧУК положительно воспринял предложение Ю.ТИМОШЕНКО относительно переформатирования правительства. По его словам, на сегодняшний день фракция НУ-НС «не имела ни одного своего министра в правительстве». Он добавил, что министры были от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, а не от фракции.

По его словам, было бы целесообразно, чтобы фракция НУ-НС через своих представителей в правительстве могла влиять на работу Кабинета министров Украины.