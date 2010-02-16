Кравчук: даже если 45% ГТС останется нам, то Украина потеряет трубу

Есть закон, который запрещает любые манипуляции с газопроводом. Поэтому “никто не может вообще рассматривать создание консорциума, пока не будут выставлены условия его создания на всенародное обсуждение”. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал первый президент Украины Леонид Кравчук по поводу анонсированного новоизбранным президентом Виктором Януковичем газотранспортного консорциума при участии Украины, России и стран ЕС.

Если команда Януковича какими-то методами примет новый закон, который будет позволять создание консорциума, то, безусловно, это нельзя сделать без всенародного мнения, считает Кравчук. Вместе с тем политик подчеркнул, что он не употреблял бы слово «референдум», а скорее – «всенародное обсуждение»: «Для такого обсуждения можно найти множество методов, например, напечатать в СМИ условия, на которых они хотят отдать в аренду нашу ГТС. Останутся ли труба с газоубежищами за нами, захотят ли россияне за якобы модернизацию присвоить это имущество. Даже если лишь 45 процентов останется нам, то мы ее потеряем, если 53 – то государство еще имеет право принимать решение самостоятельно. То есть это очень непростой вопрос”.

Кравчук предложил, чтобы какая-то политическая структура вынесла этот вопрос на обсуждение Всеукраинской национальной ассамблеи. “Сделать что-то такое, чтобы оно зазвучало на всю Украину”, - объяснил экс-президент.

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