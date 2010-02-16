Ющенко рассказал, почему счастлив и горд

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что выборы прошли демократично и отражают реальное волеизъявление.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

В.ЮЩЕНКО отметил, что “Украина находится в финальной части формализации выборов, официальные результаты выборов ЦИК объявлены”.

“Я счастлив и горд, что как нация, как государство мы продемонстрировали, что мы нация взрослая и уважающая закон, нация и государство, которое может законно, демократично в сегодняшних реалиях провести выборы”, - отметил он.

В.ЮЩЕНКО сказал, что есть замечание той или другой стороны относительно проведения избирательного процесса. “Но замечания, по моему мнению, не искажают общую картину, фон проведения выборов”, - сказал он. В то же время он убежден, что все жалобы в рамках закона должны быть рассмотрены.