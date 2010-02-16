Тимошенко заявила, что не намерена идти в отставку

Юлия ТИМОШЕНКО на встрече с депутатами из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” заявила, что не намерена подавать в отставку с должности премьер-министра Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам народный депутат от НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.

«Мы услышали от премьер-министра Украины, что она не собирается подавать в отставку», - сказал Р.ЗВАРИЧ.

По его словам, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что «президентские выборы к парламенту и, в частности, к ситуации в правительстве никакого ни юридического, ни другого отношения не имеют».

По словам Р.ЗВАРИЧА, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что если есть возможность сохранить и консолидировать «нашу коалицию, то она это будет делать».