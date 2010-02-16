Тимошенко заявила, что не намерена идти в отставку
10:50, 16 февраля 2010Политика
7906 0
Это слышал Зварич
|Роман Зварич
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам народный депутат от НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.
«Мы услышали от премьер-министра Украины, что она не собирается подавать в отставку», - сказал Р.ЗВАРИЧ.
По его словам, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что «президентские выборы к парламенту и, в частности, к ситуации в правительстве никакого ни юридического, ни другого отношения не имеют».
По словам Р.ЗВАРИЧА, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что если есть возможность сохранить и консолидировать «нашу коалицию, то она это будет делать».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter