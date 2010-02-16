Тигипко считает, что Янукович не сможет долго делать Тимошенко виновной
"Я не ищу трудоустройства"
Лидер партии “Сильная Украина” Сергей ТИГИПКО заявил, что не получал предложения от Виктора ЯНУКОВИЧА возглавить правительство.
Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV, сообщает “Украинская правда”.
"Никакого предложения от Виктора Федоровича я еще не получал. Если будет предложение, я ее буду принимать, и хорошо буду понимать, что сейчас надо будет делать абсолютно непопулярные вещи, и все равно это надо будет делать", - заявил С.ТИГИПКО.
"Есть и другой расчет, политический. Сначала надо провести непопулярные реформы, где-то через 2-3 года они начнут давать свои результаты", - отметил он.
"Сначала ты можешь потерять доверие, а после этого умный избиратель, умные люди скажут: да, стране это было нужно. Как раз придет 2015 (год очередных выборов Президента), возможно, и неплохо будет", - считает С.ТИГИПКО.
В то же время он заявил: "Я не ищу трудоустройства, в том числе в должности премьера".
"Если я и пойду на такую должность, если будет такое предложение, то я пойду только после того как Президент вместе со мной возьмет определенные обязательства и поддержит те реформы, которые надо будет сделать", - сказал он.
"Месяц можно говорить, что это ТИМОШЕНКО виновата, ну еще два месяца. На третий месяц - это уже все проблемы будут ЯНУКОВИЧА. Эйфория быстро пройдет и страна будет за спиной", - добавил С.ТИГИПКО.
Он считает, что у него "наверное имеются" какие-то разногласия с В.Януковичем. "К деталям пока не доходили, поскольку не было предложения. Было предложение: ты премьер, покажи программу. Я готов к такому разговору", - сказал С.Тигипко.
"Не могу сказать, что Президенту и надо было бы особо вникать в эти вещи. Безусловно, Президент захочет, возможно, немного в стороне остаться. Это нормально", - отметил он.
"Но он должен обеспечить поддержку большинства в парламенте, поскольку его фракция очень серьезно влияет на эти вещи. И, по крайней мере, не мешать какими-то своими указами, а наоборот способствовать", - заявил С.ТИГИПКО.
Ранееше В.ЯНУКОВИЧ заявил, что не исключает внесения кандидатуры С.ТИГИПКО на должность премьера.