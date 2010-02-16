Предлагать премьерство Тигипко для Януковича рискованно - эксперт

Предлагать премьерское кресло Сергею Тигипкj для Виктора Януковича рискованно. Ведь на досрочных парламентских выборах новый глава государства может получить сильного конкурента, считают эксперты.

Виктор Янукович, которого ЦИК назвал победителем президентских выборов, не исключает, что будет предлагать возглавить правительство своему конкуренту по избирательной гонке Сергею Тигипко. Президент центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаєв считает, что несмотря на все свои преимущества Тигипко не имеет команды, которая могла бы эффективно работать в Кабмине, а также он вынашивает собственные политические амбиции на ближайшие выборы в местные советы и возможны досрочные парламентские выборы.

«Премьерство – это не только вопрос имиджа власти, но определение лидера команды исполнительной власти, который будет реализовывать программу совместно с коалицией и новым президентом. А у Тигипко пока только кредиты доверия», - отметил Ермолаев. Эксперт убежден, что оптимальной фигурой на должность премьер-министра в настоящее время может быть представитель партии регионов Николай Азаров.

Впрочем, Ермолаєв отметил, что будущее правительство должно состоять не из ярких фигур, а из профессиональных исполнителей под руководством такого же профессионала. «Это должен быть технократ, чьи профессиональные данные ни у кого не будут вызывать сомнений. Это должен быть человек, который публично и неформально подтвердит, что в трудные времена перетурбаций в Верховной Раде он будет максимально вне политической борьбы», - сказал Ермолаєв.

Пока же, прибавил эксперт, кандидатуры, которых продвигают на премьерское кресло, - это яркиефигуры, которые будут только перетягивать «одеяло на себя».

Немецкая волна