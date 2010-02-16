Януковичу советуют не трогать Бандеру

Последние заявления Виктора Януковича относительно пересмотра вопроса героизации Степана Бандеры, русского языка и Черноморского флота политологи называют не взвешенными. По их мнению, это лишь усиливает конфронтацию в Украине.

Своими заявлениями Виктор Янукович в который раз подтверждает, что он региональный президент, а не лидер всей Украины, говорит политолог Юрий Шведа. Янукович должен сделать выводы из периода Ющенко, когда тот так и остался президентом Западной Украины, а в результате получил лишь пять процентов голосов, замечает эксперт.

Если же Янукович и в дальнейшем будет затрагивать «болезненные» для запада вопросы, то рискует усилить противостояние. «Это абсолютно не взвешенные заявления, которые не отвечают политическим реалиям, сложившимся в Украине. Если Янукович хочет стать президентом всей Украины, он должен адаптировать лозунги, за которые голосовали его оппоненты. Иначе он будет подвергнут невосприятию», - говорит политолог.

Директор Центра политических исследований Анатолий Романюк считает, что новоизбранный президент на повестку дня должен ставить в первую очередь вопрос социальной сферы, уменьшения налоговой нагрузки, бюрократии, поддержки малого бизнеса, и, в конечном итоге, коммунальной сферы. Потому что эти вопросы объединяют Украину, это общие проблемы восточного и западного избирателя, объясняет директор Центра. И первый визит нового президента должен быть именно в западный регион, убежден Романюк.

Немецкая волна