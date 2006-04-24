Ан-74, который разбился в Африке, принадлежал Украине

Госавиаслужба подтверждает, что самолет Ан-74тк-200, который разбился в Африке, принадлежал Харьковскому государственному авиационно-производственному предприятию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госавиаслужбы.

Как отмечается в сообщении, «по имеющейся в Госавиаслужбе информации, 24 апреля 2006 года самолет типа Ан-74ТК-200, регистрационный номер UR-74038, который принадлежал и эксплуатировался Харьковским государственным авиационно-производственным предприятием (ХГАПП), при выполнении рейса по маршруту: г. Триполи (Ливия) – г. Сепха (Ливия) – г. Джамена (Республика Чад) с гуманитарным грузом продуктов питания на борту при выполнении захода на посадку в аэропорту г. Джамена в 03.56 UTC (международное время, соответственно в 06,45 по киевскому времени), столкнулся с землей и загорелся. Самолет полностью разрушен».

По данным Госавиаслужбы, на борту самолета находился экипаж в составе четырех человек (два пилота, штурман и бортинженер) и техническая бригада обслуживания в составе двух авиатехников. Все погибли.

Госавиаслужбой сформирована комиссия по расследованию причин катастрофы в составе представителей Госавиаслужбы, АНТК им. Антонова, ХГАПП, ОАО «Мотор-Сич» - начальника отдела расследования авиационных происшествий Виктора ШВЕЦА.

Установлена связь с авиационной властью Ливии и посольством Украины в Ливии по вопросам организации работы комиссии. Устанавливается связь с авиационными властями Республики Чад и Республики Камерун (аэропорт в г. Джамена на стыке границ).

Вылет представителей Украины на место происшествия запланирован на 26 апреля служебным рейсом самолета Ан-12 АНТК им. Антонова из аэродрома Гостомель.

Госавиаслужба выражает соболезнования семьям погибших.