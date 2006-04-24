Черноморское побережье готовится к курортному сезону

На этот сезон пансионаты Николаевщины подняли цены лишь на 10 гривен. В строительство и реконструкцию баз отдыха за год было вложено 17 миллионов гривен.

Ведомственные базы отдыха Коблево на Николаевщине постепенно превращаются в комфортабельные курорты. Здесь на смену деревянным домикам появляются современные отели.

За два месяца номера, которые только сводятся, уже будут принимать отдыхающих. Вместе с комфортом растут и цены. Суточное проживание в деревянном домике стоит 10 долларов. Одна ночь в удобных номерах обойдется вдесятеро дороже.

В строительство комфортабельных отелей собственники вложили 17 миллионов гривен.

Татьяна Чичкалюк, руководитель управления туризма Николаевской облгосадминистрации: "Где-то наверное до миллиона человек, я думаю, мы сможем принять".

Бум модернизации курортов Коблева начался три года назад. Ныне здесь – настоящий рынок качественного отдыха. Собственники здешних баз научились решать проблемы своими силами – без помощи власти.

Чтобы двухмесячный горячий сезон был прибыльным, надо подвести воду, убрать пляж и отремонтировать дорогу.

Любовь Опацкая, администратор пансионата: "Если вы обратили внимание: вот наша дорога слева-направо на нашей территории сделана с нуля.Планируется в этом сезоне все эти дороги с поворота к нам подъезд сделать. Это соседи обещают".

Строительство в Коблево не прекратят и летом. К сезону 2007 года здесь планируют открыть еще тысячу мест для отдыхающих.

А тем, кого не устраивает качество морской воды, хозяева баз обещают создать бассейны с минеральной водой.//ICTV