В ПР назвали условие примирения Януковича и Тимошенко

Народный депутат Украины, заместитель председателя Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ считает возможным примирение руководителя «регионалов» Виктора ЯНУКОВИЧА и лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО, если возникнет необходимость внесения изменений в Конституцию.

Такое мнение Б.КОЛЕСНИКОВ высказал в комментарии журналистам, сообщает журнал «Профиль».

Отвечая на вопрос, возможно ли в нынешней ситуации стратегическое или любое другое примирение этих двух политиков, Б.КОЛЕСНИКОВ ответил: «Считаю, для глобальных изменений Конституции надо находить общий язык».

По его словам, «Виктор Федорович – надо отдать ему должное – не сказал ни одного грубого слова в ее адрес, лично о ТИМОШЕНКО. Он критиковал правительство, а она его облила грязью с головы до ног. Ну что это за кампания – шапки да Межигорье?! Об этом можно пять минут говорить. В целом же у ТИМОШЕНКО дважды были шансы доказать свою политическую состоятельность, и она дважды их не использовала».