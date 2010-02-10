Есть опасность, что ЦИК поверхностно отнесется к жалобам

В Центральную избирательную комиссию поступают жалобы от членов окружных избирательных комиссий о фальсификациях в ходе второго тура президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам заместитель председателя ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ.

В частности, по ее словам, это касается зачисления недействительных бюллетеней в интересах одного из кандидатов на пост Президента, отказ ОИК провести пересчет голосов. Речь идет и о заявлениях о голосовании за пределами избирательного участка, которые были написаны одной рукой.

В то же время Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ считает, что давать оценку отдельным мнениям членов ОИК, поступающим в ЦИК вместе с протоколами, преждевременно и субъективно.

«Отдельные мнения по своим фактам являются абсолютно разными, но настораживает то, что в отдельных окружных избирательных комиссиях, преимущественно в восточных регионах Украины, создавались системные препятствия работе членов ОИК с целью помешать им выполнить предусмотренные законом функции по контролю над соблюдением закона при принятии протоколов участковых избирательных комиссий», - отметила она.

Также она подчеркнула, что ЦИК должна рассмотреть и изучить все эти жалобы.

«ЦИК должна будет детальнее, более глубоко исследовать все обстоятельства, которые изложены в отдельных мнениях, и дать им действительно обоснованную оценку, для чего, конечно, нужно время и изучении конкретных обстоятельств… С другой стороны есть большая опасность того, что ЦИК поверхностно отнесется к выполнению своих обязанностей и не рассмотрит все поданные в ЦИК жалобы и отдельные мнения. Очень не хотелось, чтобы ЦИК каким-то образом воссоздала тот опыт, который имел место в 2004 году», - отметила заместитель председателя ЦИК.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля в Украине прошел второй тур выборов главы государства. За президентский пост боролись руководитель Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ и лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

По результатами подсчета 100% протоколов, за В.ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,95% избирателей, за Ю.ТИМОШЕНКО - 45,47%. Не поддержали ни одного кандидата 4,36% избирателей.

Блок Юлии Тимошенко требует, в частности, пересчета голосов на всех избирательных участках Крымской автономии, Донецкой и Луганской областей.