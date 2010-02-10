В Европе говорят, что Янукович сорвал фрукты с дерева, которого не сажал

Глава делегации Европейского парламента по связям с Украиной, председатель миссии наблюдателей Европарламента на выборах в Украине Павел КОВАЛЬ считает, что высокая явка избирателей в Украине обяжет политиков ответственно относиться к власти.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня на пресс-конференции в Страсбурге.

“Украинские политики не должны игнорировать такую высокую явку избирателей, и должны ответственно относиться к власти”, - сказал он.

При этом депутат Европарламента отметил, что в целом последние выборы были проведены свободно и честно, а количество нарушений не превысило 1%, что, следовательно, не могло серьезно повлиять на окончательный результат подсчета голосов.

П.КОВАЛЬ отметил, что на сегодняшний день Украина, возможно, единственная, кроме Грузии, страна на постсоветском пространстве, где регулярно проводятся демократические выборы.

“5 лет назад говорили, что Виктор ЯНУКОВИЧ украл победу. Сегодня же он сорвал фрукты с дерева, которого он не сажал, и к которому относился не очень хорошо, - Помаранчевой революции”, - сказал депутат Европарламента.

Как сообщал УНИАН, явка избирателей во втором туре выборов Президента Украины составляла 69,15%.