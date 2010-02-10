Штаб Тимошенко потребует отменить результаты выборов в Днепропетровске

Днепропетровский городской штаб кандидата на пост Президента Украины Юлии ТИМОШЕНКО официально заявил о том, что результаты выборов в Днепропетровске были сфальсифицированы.

Об этом сообщает информационное агентство «Новый мост» со ссылкой на заявление Днепропетровского городского штаба Ю.ТИМОШЕНКО от 10 февраля.

«Более чем на половину избирательных участков города регионалы осуществляли массовый подвоз избирателей при помощи микроавтобусов. Задокументированы факты и доказательства того, что во время подвоза в автомобилях осуществлялась агитация за кандидата Виктора ЯНУКОВИЧА. Кроме того, в микроавтобусы не пускали людей, которые хотели подъехать до избирательного участка и проголосовать за Ю.ТИМОШЕНКО», - говорится в заявлении.

Штаб Ю.ТИМОШЕНКО отмечает, что только по факту подвоза избирателей в окружные избиркомы было направлено 184 жалобы.

Также представителями Днепропетровского штаба Ю.ТИМОШЕНКО были зафиксированы факты голосования на дому, тогда, когда люди не имели на руках медицинских справок. По этому поводу представителями штаба было направлено около 200 жалоб в ОИК.

Кроме того, говорится в заявлении, были выявлены нарушения при голосовании людей в больницах.

«Есть факты, когда в студенческой больнице №18 за день до выборов пребывало 10 человек, а в день голосования их там оказалось более 40, и в этой студенческой больнице голосовали люди 1932 года рождения. Мы написали около 200 жалоб по поводу внесения изменений в списки избирателей во время голосования. Во-первых, на всех избирательных участках города эти списки были узурпированы представителями Партии регионов, во-вторых, процесс внесения в списки избирателей происходил без голосования членами УИК», - отмечают представители Ю.ТИМОШЕНКО.

В заявлении отмечено, что в понедельник, 8 февраля, в 23.00 были подготовлены пакеты документов по факту всех нарушений, с жалобами всех наблюдателей и доверенных лиц кандидата на пост Президента Украины Ю.ТИМОШЕНКО для передачи на все ОИК Днепропетровска. Но, из 6 ОИК документы на рассмотрение приняли только в 1. Двери остальных избиркомов были закрыты, хотя по закону должны были работать до 24.00.

«Официальных причин, почему комиссии перестали работать на час и больше, нам до сих пор не назвали. Более того, члена ОИК, депутата Днепропетровского горсовета Тараса ЖУКОВА задержали сотрудники милиции. Правоохранители не допустили представителей БЮТ на все ОИК. Вследствие этих нарушений мы не смогли вовремя передать пакеты документов, которые должны были существенно повлиять на результаты выборов», - отмечает Днепропетровский штаб Ю.ТИМОШЕНКО.

«Мы считаем эти действия давлением и использованием админресурса со стороны представителей Виктора ЯНУКОВИЧА. Более того, мы до сих пор не имеем ответов на официальные письма от прокуратуры и МВД о многочисленных жалобах и нарушениях, которые происходили в день выборов. Учитывая все эти факты, мы будем требовать отмены результатов выборов Президента в Днепропетровске», - говорится в заявлении.