Регионалы готовы идти еще на одни выборы

Партия регионов готова к проведению досрочных выборов Верховной Рады.

Об этом заявил регионал Борис Колесников в эфире Шустер Live.

"Если все украинские политики, которые представлены в парламенте, возьмутся за выход из кризиса, то коалиция может достаточно долго проработать. Если же такого не произойдет, то роспуск парламента - это единственный выход из создавшейся ситуации", - сказал он.

На вопрос, готова ли Партия регионов к такому варианту развития событий, депутат ответил: "В том числе".

Комментируя информацию о том, что между президентом Виктором Ющенко и Партией регионов до президентських выборов была достигнута договоренность о создании новой коалиции при участии НУ-НС, Колесников отметил: "Такой договоренности даже теоретически не могло быть".

"Тогда что мешало создавать коалицию ранее, если такие договоренности могли быть? Это невозможно", - подчеркнул регионал.

На вопрос о распределении министерских портфелей между участниками возможной новой коалиции, Колесников ответил: "Мы готовы отдавать портфели за голосования по тем законам, которые выведут Украину из кризиса".

Регионал также в очередной раз отверг возможность создания коалиции с БЮТ, и отметил, что после второго тура президентских выборов не было никаких встреч между руководством БЮТ и Партии регионов.

Кроме того, он опроверг информацию о том, что в ночь выборов в штабе Партии регионов появились 17 депутатов от БЮТ, в том числе Богдан Губский: "Это ложь. Этого не было".

Колесников также заявил, что "очень бы хотелось", чтобы Ющенко поздравил Януковича с возможной победой на президентских выборах.

Украинская правда